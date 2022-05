Figueira da Foz recebe terceira edição da regata Sardinha Cup 2022

A cidade da Figueira da Foz é a anfitriã da terceira edição da regata Sardinha Cup 2022, que vai arrancar de Saint Gilles Croix de Vie, em França, com mais de duas dezenas de veleiros, foi esta sexta-feira anunciado.



"É um evento muito interessante, que aproxima França e Portugal, com uma ligação à sardinha que mexe muito com a Figueira da Foz e com a sua vida económica", salientou o presidente do município, Pedro Santana Lopes, realçando o facto de esta ser a primeira vez que a iniciativa chega à costa portuguesa.

Organizada pela Team Vendée Formation, a regata Sardinha Cup 2022 disputa-se entre os dias 6 e 14 de junho, abrangendo dois percursos que ligam Saint Gilles Croix de Vie, o principal porto francês para a pesca da sardinha, à Figueira da Foz. Os veleiros a concurso partem de Saint Gilles Croix de Vie, pequeno porto a cerca de 80 quilómetros de Nantes, seguindo em direção à Figueira da Foz, onde chegam quatro dias depois, a 10 de junho, Dia de Portugal, permanecendo até dia 14.

Para o dia 12 está agendada uma regata de exibição ao largo da Figueira da Foz. "Precisamos de muitos eventos destes para promover a Figueira da Foz e estamos a trabalhar nisso, junto dos operadores turísticos para criarem programas para os visitantes", disse o presidente da Câmara.

Salientando que são necessários cada vez mais eventos, o autarca considera que há ainda muito trabalho a fazer na promoção do concelho e das suas potencialidades. "Sonho com uma Figueira da Foz com uma grande marina, recheada de iates, e uma barra que permita receber navios de cruzeiro", enfatizou Santana Lopes.

A regata Sardinha Cup 2022 vai abranger as Festa da Cidade e a Festa da Sardinha, que decorre de 9 a 11 de junho, na Praça João Ataíde, organizada pelo Centro de Cultura e Desporto (CCD) dos Trabalhadores da Câmara da Figueira da Foz.