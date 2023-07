Mariana Lobato vai formar dupla com Paul Meilhat na Transat Jacques Vabre

A velejadora olímpica portuguesa Mariana Lobato vai formar dupla com o francês Paul Meilhat na regata Transat Jacques Vabre, conhecida como a Rota do Café, depois ambos concluírem a Ocean Race com a Biotherm Racing Team.

O skipper da Biotherm desafiou Lobato, de 35 anos, para ser sua co-skipper na transatlântica, que este ano celebra 30 anos, entre o Havre, na Normandia, e a ilha de Martinica, a partir de 29 de outubro.

"Quando o Paul me fez a proposta, foi uma boa surpresa. Achei uma ótima ideia e disse logo que sim. Esta é uma excelente oportunidade. Aprendemos a nos conhecer durante a Ocean Race e hoje tenho um melhor controle do barco. Tenho boas sensações a bordo e com o Paul, estamos na mesma frequência. Ele é híper competitivo e fácil de se conviver", comentou a velejadora, sublinhando ser "um prazer trabalhar" com o francês, com quem aprendeu muito.

Enquanto Paul Meilhat vai participar na Transat Jacques Vabre pela quinta vez, tendo terminado duas vezes no pódio, Mariana Lobato fará a sua estreia na 16.ª edição da regata.

"A Mariana é uma pessoa com quem me dou muito bem e ganhou muita experiência na Ocean Race. Ela é muito organizada, metódica e tem um forte espírito competitivo. Com a sua vertente perfecionista, ela traz rigor à nossa operação. É também uma pessoa que emana serenidade e isso será precioso para o final da temporada", comentou o skipper gaulês.