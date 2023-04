Mirpuri Foundation Sailing Trophy de 2023 contará com duas novas classes e decorrerá em Cascais

A Mirpuri Foundation Sailing Trophy de 2023, que vai decorrer na Baía de Cascais, de 7 a 9 de julho, contará com duas novas classes de embarcações à vela entre as seis em competição, revelou esta quinta-feira a organização.

A edição deste ano, que regista já a inscrição de superiates e barcos VO65 recordistas da Ocean Race, marca a estreia da classe 'finn', bem como será adicionado pela primeira vez ao programa o campeonato do sul da Europa de 'snipe'.

Criado em 2020 com o objetivo de angariar fundos para a conservação marinha, as taxas de inscrição nesta regata sustentável revertem a favor de projetos no âmbito da saúde dos oceanos, através do patrocínio da Mirpuri Foundation.

A organização espera "um espetáculo náutico com mais de 100 iates alinhados para o início da regata, em julho", e conta que a inclusão no programa do campeonato de 'snipe' irá tornar esta quarta edição do evento "ainda mais memorável e especial".

A Mirpuri Foundation Racing Team, equipa profissional portuguesa e vencedora das edições de 2021 e 2022, vai competir pela quarta vez consecutiva no seu VO65 Racing for the Planet.