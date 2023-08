Pedro Reis e Guilherme Ribeiro seguem em segundo nos Mundiais de vela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os portugueses Pedro Reis e Guilherme Ribeiro mantiveram-se este domingo no segundo lugar da classe RS Venture dos Mundiais de vela, em dia de descanso para a classe olímpica 470, de Diogo Costa e Carolina João.

Medalha de bronze no Campeonato do Mundo de 2022 de vela adaptada, a dupla segue em grande forma em Haia, na Holanda, e ao terceiro dia somam 11 pontos, a cinco dos franceses Ange Margaron, até aqui intratáveis nas primeiras seis regatas.

A vela adaptada, que em Paris'2024 não faz parte do programa paralímpico, ocupou algum destaque, com João Pinto a manter o quarto lugar em Hansa 303, mas em igualdade pontual com o terceiro, o alemão Jens Kroker (20 pontos).

Na classe olímpica 49er, os portugueses continuam muito longe dos primeiros lugares ao cabo de nove regatas, com Ricardo Alves e Tiago Alves a caírem para 75.º, e Pedro Costa e João Bolina a seguirem em 77.º.

Os holandeses Bart Lambriex e Floris van de Werken continuam na frente, mas os espanhóis Diego Botín e Florian Trittel aproximaram-se no segundo lugar.

Com dia de descanso agendado para hoje em Haia, a classe 470 não teve mudanças na tabela, em que os olímpicos Diogo Costa e Carolina João seguem em 21.º lugar, perto dos lugares elegíveis para Paris2024.

Estes Mundiais vão atribuir oito vagas para os 470 em Paris'2024, porém, como a França já tem presença garantida, como anfitriã, e cada país só pode levar uma tripulação, os portugueses são para já a 11.ª embarcação nesta classificação particular.

Nos mesmos 470, Beatriz Gago e Rodolfo Pires continuam no 41.º posto, em competição comandada pelos japoneses Keiju Okada e Miho Yoshioka, com seis pontos.

Os Mundiais de vela, primeira fase de apuramento olímpico, reúnem cerca de 1.400 atletas de 81 países em Haia, até 20 de agosto.

Na capital da Holanda decorre a primeira fase de apuramento para Paris'2024, sendo que, posteriormente, há um período de repescagem europeu -- datas e locais distintos para as diferentes classes --, antes de um último evento, mundial, em França, para atribuição das derradeiras vagas.