Portugal vence Nations Cup de SB20

Com quatro velejadores no top-10, Portugal conquistou no último fim de semana, na cidade holandesa de Scheveningen, o título na Nations Cup da categoria SB20. Para este título histórico foi fundamental a contribuição de Tiago Morais, que ao comando da embarcação que teve ainda Miguel Oliveira e Francisco Oliveira conseguiu sagrar-se vicecampeão mundial, apenas superado pela equipa australiana capitaneada por Will Sargent - com Eddie Read, Paige Caldicoat e Marios Eirini."Foi um campeonato excepcional! Fomos muito regulares ao longo dos cinco dias de regata e superámos o nosso objectivo inicial de ficar no top10", assumiu o capitão da equipa lusa do barco Another Affair, que fechou a competição com 60 pontos, os mesmos que os terceiros colocados - os britânicos capitaneados por John Pollard - e a 8 dos vencedores.Já Gonçalo Lopes, campeão mundial em 2022, em equipa com Martin Estlander, Artem Basalkin e Carlota Gala, ficou no quarto lugar a 4 pontos do pódio, não conseguindo revalidar o título. "Foi um campeonato muito desafiante. Fomos melhorando de dia para dia e no penúltimo dia tivémos uma oportunidade de ouro para tomar de assalto a liderança do campeonato, que não aproveitámos devido a um erro crasso", referiu o velejador do Sport Algés e Dafundo.Além destas duas equipas, no top-10 ficaram ainda o barco comandado por José Paulo Ramada (com Sebastião Ramírez, Luís Pinheiro e Henrique Brites), na sexta posição, e ainda o de Vasco Serpa, com Diogo Pinto e Pedro Costa Alemão, na nona posição.