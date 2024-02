Velejador português campeão do mundo de SB20

O português Gonçalo Lopes, juntamente com Pippa Kenton-Page, Artem Basalkin e Charlotte Borghesi, sagrou-se este fim de semana campeão do mundo da classe SB20. No Dubai, ao cabo de 13 corridas e cinco dias de ação, a equipa do velejador português (Kidzink) finalizou com 56 pontos, superiorizando-se a Desert Eagle (58) e Superbella (83)., Gonçalo Lopes fez o balanço da participação e enalteceu o feito histórico desta ter sido a primeira vez que uma mulher integrou uma equipa campeã mundial. "Dominámos desde o primeiro dia mas só ficou decidido na última regata. As semanas anteriores foram de muito treino e teste de material. Compensou estar tanto tempo longe da família", disse o vejador nacional, que assumiu ainda o "sabor especial" de ganhar pela segunda vez o título (depois de 2022) . "Sobretudo com uma owner mulher, o que é a primeira vez na História da classe".Quanto a novos desafios, a equipa Kidzink vai estar presente no Europeu a disputar em Outubro em Malta e no próximo Mundial de Janeiro de 2025 em Singapura. "O nosso objectivo é revalidar o título", acrescentou.