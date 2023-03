Fonte do Bastardo derrota Sporting no playoff

A Fonte do Bastardo derrotou esta noite o Sporting, por 3-2, nos Açores, no segundo jogo das meias-finais do playoff, igualando (1-1) a eliminatória à melhor de cinco jogos.Há uma semana, no Pavilhão João Rocha, os leões tinham dado o mote nesta meia-final, ao vencerem por 3-0 e esta noite também estavam bem encaminhados para fazerem o mesmo, já que venceram os dois primeiros sets, por 25-20 e 25-22, para depois mandar a equipa insular, com vitórias nos três seguintes por 25-20, 25-23 e 15-10.Com este desfecho do segundo jogo, é certo que haverá pelos menos um quarto encontro, no dia 1 de abril, faltando saber quem chegará a esse dia em vantagem na eliminatória. É que terceiro jogo é já este domingo, de novo no reduto da Fonte do Bastardo.A outra meia-finail do playoff envolve Benfica e Leixões, com as águias a liderarem depois da vitória no primeiro jogo em Matosinhos. Este fim de semana, O Benfica joga o segundo e terceiro na Luz e pode selar o apuramento para a final.