Miguel Maia renova com o Sporting

O Sporting anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato de Miguel Maia, capitão dos leões, através do site oficial do clube.





"Renovei contrato com o Sporting, era aquilo que queria e o clube também. A pandemia acabou por atrasar tudo um pouco mas estou aqui como se fosse a primeira vez, em 1981, quando vim para o Sporting através do SC Espinho: com o mesmo ânimo, a mesma entrega e a mesma vontade", afirmou o jogador em entrevista à Sporting TV.O internacional português acompanhou o regresso do voleibol do Sporting na época 2017/18, proveniente do Sp. Espinho, clube onde passou 21 anos. O jogador parte assim para a quarta temporada de leão ao peito, no ano em que cumprirá o 50º aniversário.