Benfica-Sporting, em direto

- Bola de André Aleixo (Benfica) vai diretamente para fora e Sporting recupera a igualdade no marcador (18-18).





- Bruno Alves (Sporting) serve, Benfica responde bem mas encontrou um grande bloco de Purificação (Sporting). (18-17)- Hugo Gaspar (Benfica) assegura mais um ponto para o Benfica, que está muito melhor neste 2.º set. (18-15)- Gersinho (Treinador do Sporting) pede período de desconto.- Um jogador do Sporting pisa a linha de limite no momento do remate e o árbitro dá um ponto para o Benfica. (13-15)- Águias pela primeira vez na frente do set. (14-13)- Purificação (Sporting) tem estado muito seguro na partida, com receções eficazes e que permitem ao Sporting dar continuidade à jogada sempre que o Benfica é chamado a servir.- Receção de Oliveira (Benfica) e Gaspar sobe na rede para garantir novamente o empate no marcador (12-12).- Bom serviço de Gaspar (Benfica), defesa de Purificação (Sporting) e leões conseguem assegurar mais um grande ponto. (12-11)- Purificação (Sporting) falha no serviço. (10-11)- Hélio Sanches (Sporting) serve diretamente para a rede, dando assim mais um ponto para o Benfica. (8-10)- Bola de Ivo Casas (Benfica) diretamente para fora. (7-10)- A partida continua a um ritmo frenético. Sporting faz dois pontos de forma consecutiva e salta para a frente do marcador neste 2.º set, que tem sido mais equilibrado. (6-8)- Serviço de Vítor Hugo (Sporting) diretamente para fora. (4-4)- Grande remate exterior de Japa (Benfica)! Águias empatam o marcador (3-3).- Tal como aconteceu no 1.º set, Benfica e Sporting começam de forma equilibrada (2-2).- Benfica faz o primeiro ponto! (1-0)- Está terminado o primeiro set! Ovence () muito graças ao forte jogo de serviço e boa colocação na rede, com blocos eficazes. Resposta muito forte por parte dos leões apanhou de 'surpresa' a formação orientada por Marcel Matz.- Segundo árbitro marca falta favorável para o Benfica. (15-24)- Pé de Hugo Gaspar (Benfica) toca na linha e árbitro dá ponto para o Sporting. (14-24)- Um jogador do Sporting tocou na rede. Benfica soma mais um ponto. (14-23)- Remate potente de Hélio Sanches (Sporting)! Leões continuam a construir um resultado positivo no 1.º set. (13-23)- Purificação (Sporting) não conseguiu manter a bola dentro do terreno de jogo e Benfica soma o 12.º ponto. Marcador: (12-20)- Boa entrada de André Lopes na formação benfiquista. Até ao momento, tem sido o sinal mais das águias.- Marcel Matz pede um segundo período de desconto.- Bloco de Japa (Benfica), mas a bola vai para fora. Mais um ponto para o Sporting, que continua forte na partida. (10-19)- Marcel Matz procura alternativas para o Benfica discutir o primeiro set. Benfica momentaneamente sem distribuidor de jogo. (9-17)- Dois pontos consecutivos para o Benfica, algo que já não se assistia desde o início da partida. (8-14).- André Lopes entra para o lugar de Rafael Oliveira no Benfica. Marcel Matz procura dar alguma dinâmica à equipa, que está um pouco 'perdida' na partida. (5-12)- Bloco dos leões intransponível e a equipa de Gersino continua a somar pontos! (4-11)- Sporting já vence por 4-10!- Equipas regressam ao campo de jogo.- Marcel Matz (treinador do Benfica) pede a primeira pausa. Depois de um bom começo da formação encarnada, o Sporting tem assumido, nos últimos minutos, o marcador.- Grande bola de serviço de Paulo Silva (Sporting). Leões já vencem por 4-6.- O jogo ainda agora começou e já está (3-3) no marcador!Hugo Gaspar, Marc Honoré, Peter Wohlfi, Rapha, Tiago Violas, Japa e Ivo Casas.-------------------------------------------------------------------------Boa tarde! Hoje, Benfica e Sporting entram em campo, às 17 horas, em jogo a contar para a meia-final da Supertaça de voleibol, num encontro que irá disputar-se em Óbidos e que poderá seguir, ao minuto, aqui.

O vencedor desta partida irá encontrar o Sporting de Espinho na final da prova, que irá ser disputada no dia 21, em Gondomar, equipa que bateu na outra meia-final a Fonte do Bastardo por 3-1.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Benfica somou até ao momento só vitórias (São Mamede, Sporting de Espinho, Vitória de Guimarães, Esmoriz e Caldas), enquanto que os leões somaram quatro triunfos (Emoriz, Leixões, Ginástica e Sporting de Espinha) e uma derrota (Fonte do Bastardo).

Quanto ao confronto direto recente, destaque para o facto do Benfica ter somado cinco triunfos nos últimos cinco jogos disputados entre as duas equipas.