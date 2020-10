Sporting derrota Fonte do Bastardo

O Sporting alcançou hoje uma importante e até expressiva vitória diante da Fonte do Bastardo, que chegou à quinta jornada do campeonato nacional da liderança e invicta.





No Pavilhão João Rocha e uns dias depois da derrota por 3-2 com o Benfica nas meias-finais da Supertaça, os leões venceram por 3-0, com os parciais de 25-16, 25-23 e 25-17.