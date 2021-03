Sporting-Benfica, em direto

21-20 - O jogo entra na fase decisiva e a luta está taco a taco...



18-15- Erro no serviço de Tiago Violas para o ponto do Sporting.



Pausa técnica solicitada pelo Sporting.



16-13- Reamte forte de Theo Lopes para o ponto do Benfica. A bola ainda tocou no bloco leonino, mas acabou por sair.



16-11- Boa combinação entre Bruno Alves e Victor Hugo a dar ponto do Sporting.



14-10- Sporting aproveita da melhor forma os erros do Benfica e abre uma vantagem de quatro pontos. Marcel Matz pede pausa técnica.



9-7- Éder Levi a manter a vantagem do Sporting fixada em dois pontos.



7-6- Serviço de Victor Hugo para fora.



4-3- Benfica consegue aproximar-se da discussão do resultado.



Entrada muito forte do Sporting, a conseguir já uma vantagem que pode ser importante.



Início do quarto set. Sporting vence por 2-1.



16-25- André Aleixo a fechar o set para o Benfica.



16-23- Zelão novamente a dar conforto às águias.



16-21- André Saliba com um potente remate a tentar manter o Sporting em jogo.



14-19- Bom trabalho do bloco encarnado. Desconto de tempo pedido por Gersinho.



14-17- Renan Purificação a reduzir a diferença para os leões.



12-15- Desconto de tempo pedido pelo Sporting.



9-11- Remate forte de Victor Hugo a reduzir a diferença para dois.



7-10- Entendimento perfeito entre Zelão e Tiago Violas, com o brasileiro a rematar e a fazer ponto.



6-8- Descoordenação da defesa do Sporting. Aquilo que parecia ser uma jogada de recurso de Ivo Casas acabou por resultar em ponto.



5-7- Remate por fora do limite da rede de Dvoranen a dar a vantagem por dois do Benfica.



4-4- Falha no serviço do Sporting e nova igualdade.



2-3- Remate forte de Raphael Oliveira a colocar as águias em vantagem.



Início do terceiro set. Sporting vence por 2-0.

25-20- Está feito o 2-0 para o Sporting. Dvoranen fechou o parcial com um forte remate. Leões estão mais próximos de conquistar a Taça de Portugal.

24-20- Bloco do Benfica para fora, ponto do Sporting.



22-20- Erro do ataque do Sporting e mais um ponto para o Benfica. Desconto de tempo pedido por Gersinho.



22-18- Bruno Alves a demonstrar toda a sua inteligência com mais um ás.



19-17- Novo ponto por parte de Hugo Gaspar



19-16- Remate de Hugo Gaspar, toque do bloco do Sporting para fora e ponto para o Benfica.



18-14- Desconto de tempo solicitado pelos encarnados.



16-13- Serviço potente de Victor Hugo para mais um ponto dos leões.



14-13- Grande remate de Raphael Oliveira, com Renan Purificação a ser incapaz de manter o esférico jogável.



12-10- Ás de Bruno Alves.



8-8- Remate de Paulo Victor a ficar na rede e nova igualdade no marcador.



8-5- Desconto de tempo pedido por Marcel Matz.



7-5- Leões novamente a mostrar argumentos no ataque e Dvoranen a aumentar a vantagem para dois.



3-4- As águias entraram dispostas a dar resposta ao set perdido e, após um mau serviço de Renan Purificação, seguem na frente.



Início do segundo parcial. Sporting vence por 1-0.



29-27- Remate de Raphael Oliveira para fora e o Sporting fecha o primeiro set. Final de parcial marcado por uma grande intensidade.



24-24- Ás de Raphael Oliveira a manter o Benfica em jogo.



23-21- Sporting na frente. O bloco do Benfica foi incapaz de manter a bola dentro do terrno de jogo e os leões vencem por dois.



20-20- Está feito o empate, depois de um erro do ataque do Benfica.



18-19- Remate de André Saliba, toque do bloco do Benfica e bola para fora. O Sporting começa a aproximar-se.



15-18- Miguel Maia é chamado ao jogo pela primeira vez.



12-15- O líbero João Fidalgo apresenta-se com alguns problemas físicos no joelho direito.

10-14- Trabalho defensivo de qualidade de Zelão e Theo Oliveira no bloco a garantir um ponto para o Benfica. Gersinho pede um desconto de tempo.

9-12- Bom remate de Theo Lopes, a manter as águias na frente.



7-9- Ponto bem discutido, com André Aleixo a colocar o esférico num local onde João Fidalgo não conseguiu chegar.



5-6- A equipa da Luz passa pela primeira vez para a frente da partida depois de um serviço de Raphael Oliveira.



4-3- Entrada forte dos leões, mas Raphael Oliveira colocou a diferença no marcador em apenas um ponto.



O Sporting vai iniciar a partida com Eder Levi, Victor Hugo, Paulo Victor, Dvoranen, Purificação, Bruno Alves e João Fidalgo. No Benfica, Marcel Matz escolheu Raphael Oliveira, Peter Wolf, Theo Lopes, Zelão, Tiago Violas, André Aleixo e Ivo Casas para iniciar o jogo.

Os capitães Miguel Maia e Hugo Gaspar fazem agora a escolha de campo ou bola.



Até ao momento, as águias já conquistaram a Taça de Portugal por 18 ocasiões, a última das quais em 2018. Por seu lado, os leões somam três triunfos na prova (venceram pela última vez em 1995). A última edição da Taça de Portugal não foi concluída devido à Covid-19.

Plantel do Benfica: Rapha, Tiago Violas, Theo Lopes, Wohlfi, Zelão, Japa, Ivo Casas, Bernardo Silva, André Lopes, Hugo Gaspar, Marc Honoré, Afonso Guerreiro, Miguel Sinfrónio e Nuno Pinheiro.



Treinador: Marcel Matz



Plantel do Sporting: Miguel Maia, Hugo Vinha, Bruno Alves, Gil Meireles, João Fidalgo, Miguel Sá, Paulo Victor, André Saliba, José Rojas, José Vinha, Robinson Dvoranen, Renan Purificação, Éder Levi, Victor Hugo, André Sousa e Hélio Sanches.



Treinador: Gersinho



- O Sporting deixou o Leixões pelo caminho com um triunfo por 3-1 (25-11, 25-18 e 25-18).



- Na meia-final o Benfica eliminou a Fonte do Bastardo, por 3-1, com os parciais de 27-25, 25-17, 22-25 e 25-15.



- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto da final da Taça de Portugal de voleibol, um encontro que coloca frente a frente Sporting e Benfica, a partir das 16 horas, em Santo Tirso.