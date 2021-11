Sporting triunfa em Guimarães

Sporting recebeu e venceu, esta segunda-feira, o V. Guimarães, por 3-1, em duelo a contar para a 7.ª jornada do campeonato nacional.





Os leões triunfaram nos dois primeiros parciais, por 25-22 e 25-17, seguindo-se uma reação dos vimaranenses, ao ganharem o terceiro set, por 25-22. Mas no quarto set, o Sporting não perdoou, fechando o encontro, com 25-18.Com este resultado, a formação orientada por Gersinho segue na perseguição à liderança, ocupando a 3.ª posição, atrás de Esmoriz e Fonte do Bastardo, enquanto o Benfica é 4.º, mas com dois jogos a menos.