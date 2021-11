Benfica derrota Castêlo da Maia

O Benfica derrotou este sábado o Castêlo da Maia por 3-0, com os parciais de 25-16, 25-20 e 25-17, em jogo da oitava jornada do campeonato nacional.As águias focam-se agora na segunda mão da terceira e última eliminatória de acesso à fase de grupo da Liga dos Campeões. O jogo, na República Checa, diante do Karlovarsko, é terça-feira, com o Benfica a ter de vencer pelo menos por 3-2 para forçar o golden set (desempate).