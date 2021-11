Benfica derrota Académica de São Mamede

O Benfica mantém-se invicto no campeonato nacional, somando esta tarde a sétima vitória, ao derrotar fora a Académica de São Mamede por 3-0.Os campeões nacionais, ao contrário da véspera, em que arrancaram um triunfo suado em Esmoriz (3-2), conseguiram desta vez uma vitória bem mais fácil este domingo, vencendo pelos parciais de 25-13, 25-18 e 25-18, em pouco mais de uma hora.O Benfica mantém-se no quatro lugar do campeonato, ainda com dois jogos em atraso.O próximo desafio do Benfica é quarta-feira, recebendo o Sporting também em jogo de acerto de calendário e que foi adiado devido ao piso escorregadio do Pavilhão n.º do Estádio da Luz.