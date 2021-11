O Benfica mantém-se invicto no campeonato nacional, somando esta tarde a 11.ª vitória na prova. As águias confirmaram o favoritismo diante do Leixões, vencendo na Luz por 3-0, com os parciais de 25-23, 25-23 e 25-11.As águias sobem à condição à liderança, esperando pela conclusão da jornada para confirmarem ou não o primeiro lugar. Já o Leixões é quinto classificado.Este domingo há nova jornada, com o Benfica a deslocar-se ao reduto do Sporting das Caldas, enquanto a equipa de Matosinhos defronta fora o Sporting de Espinho.