O Sporting derrotou esta tarde no Pavilhão João Rocha o Esmoriz por 3-1, em jogo referente à 11.ª jornada do campeonato nacional.Em confronto estavam o terceiro e quarto classificados da prova, tendo os leões conseguido um triunfo diante de uma equipa que recentemente estava invicta no campeonato. A formação de Alvalade venceu o primeiro set confortavelmente, por 25-23, mas depois o adversário vindo da Barrinha equilibrou, com triunfo no seguinte por 25-21.O Sporting acabou depois por fazer valer um plantel com mais argumentos, vencendo os parciais seguintes, de novo por 25-15, e o último por 25-20.Os leões continuam no terceiro lugar da classificação, o mesmo sucedendo com o Esmoriz em relação ao quarto posto.Este domingo há nova jornada, com o Sporting a receber o Santo Tirso, enquanto o Esmoriz será o anfitrião da equipa líder do campeonato, a Fonte do Bastardo.