Sporting vence na Challenge Cup

O Sporting derrotou em casa emprestada - Pavilhão Multiusos de Odivelas - os sérvios do Ok Nis, por 3-1, na primeira mão dos 16 avos de final da Challenge Cup.Os leões venceram pelos parciais de 25-17, 21-25, 25-16 e 25-10, levando confortável vantagem para a segunda mão, na próxima semana, na Sérvia.Esta quarta-feira será a vez da Fonte do Bastardo entrar em ação na mesma competição, jogando no Kosovo diante do KV Peja.Já o Benfica inicia também esta quarta-feira a fase de grupos da Liga dos Campeões, defrontando em São Petersburgo, na Rússia, o Zenit.