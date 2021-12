Benfica supera Castelo da Maia

O Benfica bateu (3-1) o Castelo da Maia e conservou a liderança, a par da Fonte do Bastardo, após a terceira jornada da segunda fase do Campeonato.O assalto ao castelo começou a desenhar-se nos 1.º e 2.º sets, com os parciais de 25-20 e 25-20.Seguiu-se uma reação dos maiatos, de visita à Luz, que surpreenderam os encarnados no 3.º set (25-23), mas depois a equipa comandada por Marcel Matz fechou o encontro (25-19) sem contemplações.Ao cabo de três jornadas, o Benfica lidera com 8 pontos, igualados com a Fonte do Bastardo, que venceu (3-0) em Leixões.