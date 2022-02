Benfica-Sporting, em direto

há 7 horas 12:49

Leão pressionado



Luís Manuel Neves

As duas equipas defrontam-se depois de terem tido vários casos de Covid-19 – as águias regressaram no fim de semana diante do Esmoriz; os leões não jogam desde o dia 20 de janeiro –, sendo que para o Sporting será um dérbi de maior pressão, face ao lugar que ocupa na classificação. É sexto, sendo que só os quatro primeiros se apuram para o playoff do título.