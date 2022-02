Sporting volta às vitórias

Depois da derrota no dérbi frente ao Benfica na quarta-feira, o Sporting regressou esta sexta-feira aos triunfos, ao bater em casa o Esmoriz por 3-0, na 8.ª jornada da segunda fase do campeonato nacional.A formação orientada por Gersinho entrou forte e fechou o primeiro set por 25-20. Seguiu-se nova vantagem tranquila no segundo parcial (25-16), com a vitória a ficar fechada no terceiro set (25-23).Com este triunfo, o Sporting sobe ao terceiro lugar, com 11 pontos, atrás do Benfica (2.º) e Fonte Bastardo (1.º). Os leões voltam a entrar em ação no domingo, em casa da Fonte Bastardo.