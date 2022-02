Fonte do Bastardo eliminada na Challenge Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Fonte do Bastardo foi eliminada esta tarde na Challenge Cup, ao perder de novo com o Volley Ljubljana, agora na Eslovénia, por 3-1, com os parciais de 25-9, 27-29, 25-22 e 25-21, na segunda mão dos quartos de final. Há uma semana, nos Açores, também tinha cedido pelo mesmo resultado.Portugal fica assim sem representantes nacionais na referida prova, onde também esteve envolvido o Sporting, afastado nos oitavos de final.O Benfica é assim a única equipa ainda em ação nas provas europeias de clubes, mas também já sem hipóteses de chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões.