O Benfica derrotou esta noite, fora, a Académica de Espinho por 3-0, em jogo da nona jornada da Série dos Primeiros, da segunda fase do campeonato nacional.As águias venceram por 3-0, com os parciais de 25-21, 25-14 e 25-20, somando agora 22 pontos, menos um que o líder, a Fonte do Bastardo, que defronta este sábado o Sporting de Espinho, no mesmo dia em que o Sporting se desloca ao reduto do Castelo da Maia.Já a equipa capitaneada por Miguel Maia mantém o sexto lugar, apurando-se para o playoff do título os quatro primeiros.Na próxima jornada, já este domingo, o Benfica recebe o Esmoriz.