O Sporting mantém-se nos lugares de apuramento (quatro primeiros) para o playoff do título, depois de bater esta tarde o Castelo da Maia por 3-0, em jogo da nona jornada da Série dos Primeiros da segunda fase do campeonato nacional.No reduto do último classificado, os leões venceram com os parciais de 25-22, 25-14 e 25-16, subindo, à condição, ao terceiro lugar.Os leões têm amanhã, contudo, um jogo bem mais difícil, recebendo no João Rocha o líder, Fonte do Bastarddo, com quem perderam na semana passada nos Açores.