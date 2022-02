Sporting avança na Taça de Portugal

O Sporting apurou-se esta tarde para os quartos-de-final da Taça de Portugal, ao bater, no Pavilhão João Rocha, a Académica de Espinho, também equipa do campeonato nacional e capitaneada por Miguel Maia, ex-capitão dos leões.A equipa de Alvalade venceu por 3-0, com os parciais de 25-23, 25-20 e 25-16.Nos quartos-de-final, agendados para quarta-feira, o Sporting desloca-se ao reduto do Sporting das Caldas.