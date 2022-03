Sporting-Benfica, em direto

há 39 min 16:39

Gersinho: «Vamos procurar caminhos que possam surpreender o adversário»



Luís Manuel Neves

"Queremos tentar chegar à grande final, tal como no ano passado. O primeiro jogo é diante de uma grande equipa, será duro, diante uma equipa com um plantel muito bom, que sobe muito e dificulta o sistema ofensivo. Analisámos os confrontos anteriores para não cometermos os mesmos erros. Vamos procurar caminhos que possam surpreender o adversário", assumiu Gersinho no lançamento da final-four.