Benfica conquista Taça de Portugal

O Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal em Viana do Castelo, ao derrotar na final a Fonte Bastardo por 3-1.A formação açoriana começou por ganhar o primeiro set, por 25-20, mas as águias operaram a reviravolta e venceram os restantes parciais por 25-23, 25-18 e 25-22.O conjunto orientado por Marcel Matz sucede ao Sporting, equipa de afastou no sábado nas meias-finais.Com este troféu, o Benfica mantém-se como a equipa com mais taças conquistadas, agora com 19, sendo seguido pelo Sporting de Espinho, com 12, enquanto a Fonte do Bastardo tem apenas um troféu conquistado.