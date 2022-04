AJM/FC Porto bate Benfica e avança para a final do playoff feminino

A AJM/FC Porto venceu este sábado o Benfica por 3-0 e fechou as meias-finais do playoff feminino (3-1). Na final, as portistas vão defrontar o Leixões, que eliminou o Sporting (3-0).No Dragão Arena, o presidente Pinto da Costa vibrou com o triunfo em três sets sem resposta, por 25-13, 25-20 e 25-21.