João Pedrosa e Hugo Campos eliminados no Future de Madrid de voleibol de praia

A dupla portuguesa João Pedrosa e Hugo Campos perdeu esta quinta-feira com um par austríaco na qualificação para o quadro principal do Future Beach Pro Tour de Madrid, após vencerem o primeiro jogo.



A uma vitória do apuramento, os lusos perderam com Laurenz Leitner e Moritz Kindl por 21-16 e 21-19, ficando pelo caminho na qualificação.

Antes, tinham vencido os suíços Immanuel Zurcher e Jonathan Jordan por 21-17, 17-21 e 16-14, ficando depois pelo caminho em nova participação no Pro Tour.

A dupla tem prevista a participação no quadro principal do Challenge de Kusadasi (com 'wild card'), na Turquia, de 19 a 22 de maio, e no de Espinho, de 14 a 17 de julho.