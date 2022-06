Seleção feminina de voleibol perde na Eslovénia e 'adia' final da Silver League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de voleibol perdeu este sábado, por 3-1, na Eslovénia, voltando a adiar o possível apuramento para a final da Silver League europeia (ESL), reservado aos dois primeiros do grupo.

A Suécia lidera com 17 pontos, mais três do que Portugal (14), contudo a Eslovénia, que tem um jogo a menos, tem nove e ainda pode somar seis pontos, atingindo os 15. Portugal ainda joga na Estónia, em 26 de junho, e precisa de pontuar.

Depois de um início com cinco vitórias consecutivas, as lusas sofreram, na quinta-feira, a primeira derrota no grupo, por 3-2, em Santo Tirso, ante a Suécia, sofrendo hoje o segundo desaire.

Novamente em jogo muito equilibrado, Portugal perdeu nesta sétima jornada pelos parciais de 26-24, 25-23, 16-25 e 25-20.

A Eslovénia ainda visita a Suécia e o Luxemburgo.

Os dois primeiros classificados disputam a final agendada para 02 de julho, em local a designar, garantindo a seleção vencedora a promoção à Golden League de 2023, o escalão maior das ligas europeias de seleções, e um prémio de 35 mil euros.