André Lopes renova contrato com o Benfica

O voleibolista André Lopes e o Benfica renovaram contrato, com o zona 4 a preparar-se para cumprir a 13.ª época ao serviço dos encarnados, as últimas oito de forma consecutiva.

"Vou para a minha 13.ª época [de 2004/05 a 2007/08 e desde 2014/15] ao serviço do clube. É quase uma vida, mas quando se corre por gosto não se cansa", disse o jogador em declarações à BTV.

André Lopes, de 39 anos, lembrou que é benfiquista desde criança e que sempre teve como "objetivo" defender as cores do clube.

"Quando representamos o Benfica, representamos milhões de pessoas. A ambição é a mesma, quero ganhar três medalhas e o espaço já está guardado [Supertaça, Campeonato Nacional e Taça de Portugal]", adiantou.

A renovação de André Lopes segue-se às de Tiago Violas, do capitão Hugo Gaspar, e também do treinador Marcel Matz, numa época em que as águias disputaram a Liga dos Campeões, venceram o campeonato, o terceiro consecutivo, Taça de Portugal e Supertaça.