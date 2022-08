Seleção portuguesa feminina de voleibol vence na Áustria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina bateu este sábado a congénere austríaca por três sets, embora cedendo um parcial extra, durante o estágio de preparação que está a fazer naquele país centro-europeu, informou a Federação Portuguesa de Voleibol.

A equipa lusa impôs-se por 25-17, 25-16 e 25-23, mas perdeu depois por 24-26, num set extra que foi disputado.

Portugal está a preparar a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023, na qual está integrada no Grupo C, juntamente com Hungria, Chipre e Ucrânia.