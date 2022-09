Sporting bate CV Melilla no Troféu Stromp

O Sporting conquistou o Troféu Stromp, ao bater os vice-campeões espanhóis do CV Melilla. Os leões venceram por 3-0, com os parciais de 25-20, 25-23 e 25-20.Num plantel com algumas caras novas, o técnico Gersinho já deu oportunidade a alguns desses reforços, como os brasileiro Gabriel Bertolini (oposto) e Pedro Cardoso (zona 4), sendo que este último foi segundo melhor pontuador, com 12 pontos, atrás dos 13 de José Masso."Temos muitas coisas para trabalhar, mas temos uma equipa mais agressiva no ataque, principalmente nas extremidades. Acredito que, se trabalharmos forte e continuarmos no ritmo que temos tido no dia-a-dia, vamos ter uma boa época", disse à Sporting TV o técnico Gersinho."É uma equipa ainda em formação, com muito para crescer", destacou por sua vez o capitão Thiago Gelinski.