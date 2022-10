Leão reforçado devido a lesões

A pouco dias do início do campeonato, o Sporting ainda está a apresentar reforços que, de acordo com nota no site do clube, chegam para colmatar as "expectáveis ausências prolongadas" devido a lesão de Tiago Pereira e Kelton Tavares. As duas caras novas são brasileiros: Roberval Silva, zona 4 de 26 anos, e Richardson Silva, central de 30.

Paulo Cunha, coordenador do voleibol do Sporting, explicou à Sporting TV que a direção do clube compreendeu as razões para a contratação destes reforços. "Fez-se mais um esforço e temos mais dois jogadores para equilibrar o plantel numa época que desejamos de sucesso".