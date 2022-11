O Sporting registou esta terça-feira o segundo triunfo consecutivo após a saída de Gersinho do comando técnico, ao vencer no terreno da Académica de Espinho por 3-0, na 5.ª jornada do campeonato nacional.Os leões mostraram-se superiores frente à formação que conta com a experiência do ex-leão Miguel Maia como treinador/jogador, tendo vencido por 25-23, 25-21 e 25-23.