Benfica regressa às vitórias no campeonato

O Benfica regressou este sábado às vitórias no campeonato nacional, batendo em casa o Sporting das Caldas por 3-0, com os parciais de 25-18, 25-18 e 25-19, em jogo da sexta jornada.As águias, recorde-se, haviam perdido em Esmoriz por 3-1 na jornada anterior. A equipa da barrinha, de resto, mantém-se na liderança, depois de também esta tarde ter derrotado o Vitória de Guimarães por 3-1. Também a Fonte do Bastardo somou os três pontos, resultantes da vitória por 3-0 sobre o Sporting de Espinho.Ao fim da sexta jornada, o Esmoriz e a Fonte do Bastardo são as únicas equipas invictas e que estão nos dois primeiros lugares do campeonato, com 18 e 17 pontos, respetivamente, seguindo-se o Benfica com 15. Já o Sporting, que bateu o VC Viana por 3-0, é sexto, com 11 pontos.