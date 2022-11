Benfica derrota Vitória de Guimarães

O Benfica bateu esta noite o Vitória de Guimarães por 3-0, com os parciais de 25-13, 25-20 e 25-20, em jogo da sétima jornada do campeonato nacional.As águias ascendeu à segunda posição, agora com 18 pontos, os mesmo que tem o Esmoriz, que esta jornada deixou de estar invicto na prova, ao perder nos Açores com a Fonte do Bastardo por 3-0 (25-22, 25-22 e 25-20).A equipa insular é agora a única formação só com vitórias, liderando isolada o campeonato, com 20 pontos.