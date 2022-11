Benfica regressa às vitórias no campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter sido derrotado na véspera na receção à Fonte Bastardo, o Benfica regressou este domingo às vitórias. Na 9.ª jornada do campeonato, as águias bateram fora de portas o Castelo da Maia, por 3-0.A formação comandada por Marcel Matz liderou por 25-21, 25-18 e 25-19. O Benfica soma agora 21 pontos, fruto de sete vitórias e duas derrotas. A Fonte Bastard é única equipa só com vitórias na competição até ao momento.