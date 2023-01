Benfica perde com Civitanova e está fora da Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica continua sem vencer na Liga dos Campeões, tendo esta noite sofrido a quinta derrota, na receção aos italianos do Civitavona, a quem, na primeira volta, em Itália, quase iam surpreendendo (derrota por 3-2).Agora, na Luz, o jogo foi bem mais desequilibrado, com os campeões nacionais a perderem por 3-0, com os parciais de 25-18, 25-19 e 25-18, ficando assim impossibilitados de continuar nas provas europeias.Na próxima jornada, dia 25, o Benfica desloca-se a França para defrontar o Tours.