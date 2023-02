AJM/FC Porto perde na Sérvia nos 'quartos' da Taça Challenge feminina de voleibol

A AJM/FC Porto saiu esta quarta-feira derrotada da visita à Sérvia para defrontar o Jedinstvo (3-0), em Stara Pazova, na primeira mão dos quartos de final da Taça Challenge feminina de voleibol, complicando o apuramento.

As sérvias impuseram-se, num jogo renhido e equilibrado do início ao fim, pelos parciais de 25-18, 25-23 e 27-25, ficando com 'pé e meio' nas meias-finais da competição europeia.

Apesar da boa exibição da norte-americana Kyra Holt, que 'deu' às 'azuis e brancas' 22 pontos, o melhor registo da partida entre as duas equipas, as sérvias mostraram-se sempre mais competentes, sobretudo no final de cada 'set'.

O primeiro 'set' ficou decidido por sete pontos sem resposta para a equipa da casa após um empate a 17, quando até aí nenhuma equipa se tinha superiorizado por mais do que um ponto, com padrão similar no segundo e, depois, no terceiro, já disputado para lá dos 25 pontos.

As duas equipas defrontam-se na segunda mão, no Porto, no dia 9 de fevereiro, pelas 20:00, e as lusas têm de ganhar por 3-0 ou 3-1 para forçar um 'golden set'.