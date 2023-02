O Benfica consolidou a liderança na Séria A do campeonato nacional, ao somar três pontos pela vitória diante do Vitória de Guimarães, em jogo da nona jornada.Na Luz e, depois de na véspera terem conseguido um triunfo suado por 3-2 no reduto do Leixões, as águias venceram esta tarde os minhotos por 3-0, com os parciais de 25-21, 25-22 e 25-23.