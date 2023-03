Benfica está na final do playoff do título

O Benfica é o primeiro finalista do playoff do título, resolvendo as meias-finais diante do Leixões em apenas três jogos (playoff à melhor de cinco), o último dos quais esta tarde e de novo na Luz.As águias voltaram a vencer a equipa de Matosinhos por 3-0, mas ao contrário do encontro de sábado, o deste domingo foi mais complicado, nomeadamente os dois primeiros sets, resolvidos nas vantagens, por 32-30 e 28-26. O terceiro foi menos equilibrado, decidido aos 25-20.Os campeões nacionais aguardam agora pelo desfecho da outra meia-finail, entre a Fonte do Bastardo e o Sporting, para conhecerem o adversário, e cujo terceiro jogo também devia ter-se realizado este domingo nos Açores, mas tal não aconteceu