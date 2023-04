Começa a luta pelo título

Fonte Bastardo e Benfica começam hoje a disputar a final do playoff do título, numa série disputada à melhor de cinco. "Chegaram a esta final as duas equipas que foram mais equilibradas durante a época. A Fonte do Bastardo tem um sistema de jogo muito baseado no seu oposto. Já o Benfica tem uma equipa que se pode considerar mais equilibrada. Um bom serviço, a neutralização do serviço pode ser um fator importante para uma das equipas conseguir algum tipo de vantagem para o que vem aí e chegar na frente na final", comentou Marcel Matz, técnico dos campeões nacionais, à BTV.

No campeonato feminino também arranca hoje a final do playoff, com o Sporting a defrontar a AJM/FC Porto no João Rocha, às 18h00.