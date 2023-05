Fonte do Bastardo-Benfica, em direto

há 48 min 21:18

Nuno Abrantes (Fonte do Bastardo): «Espero que haja solidariedade em todas as bolas»





Nuno Abrantes (treinador da Fonte do Bastardo): "Demorámos a entrar no jogo. Não fomos humildes o suficiente para vestir o fato de macaco e trabalharmos todos juntos. Cometemos muitos erros não forçados, tivemos pressa em resolver os pontos. Agora, jogar em casa é sempre um bom fator. Espero que haja solidariedade em todas as bolas, servir melhor e estar melhor no ataque. Tentar fazer com que o Benfica entre nesses erros não forçados. Temos de ter força mental para ganhar."