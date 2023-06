Sporting contrata experiente distribuidora turca

O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação de Ozge Kirdar Kinasts, distribuidora turca de 38 anos que já ganhou a Liga dos Campeões ao serviço do Sigorta Turk Telekom. Sem competir há três, a turca promete total empenho."É um dia muito emocionante para mim. Depois de ter sido mãe, queria que os meus filhos me vissem a jogar, porque dediquei quase toda a minha vida ao voleibol e não queria que eles me vissem só como a mãe deles, porque fui atleta olímpica [Londres'2012]. Eles vão conhecer o meu passado na modalidade e vão poder ver-me. Depois de três anos, volto ao voleibol através do Sporting CP, que é um clube bem conhecido na Turquia", disse ao site do clube."Quando falei com o técnico Rui [Pedro Costa], disse que agora tenho dois filhos, mas se é para voltar a jogar voleibol, quero ganhar. Não quero voltar a jogar por nada pelo que lutar. O Sporting nunca ganhou o campeonato nacional, por isso o meu principal objetivo é ganhar o campeonato e fazer parte da história do Sporting. Sei também que vamos jogar, pela primeira vez, a CEV Challenge Cup, a competição internacional, e também quero fazer algo nesta prova. Não digo ganhar, mas o principal objetivo é o de ganhar o campeonato", traçou.