Benfica derrota Sporting de Espinho

O Benfica recebeu e bateu este sábado o Sporting de Espinho em jogo da segunda jornada do Campeonato Nacional.As águias venceram por 3-0, com os parciais de 25-22, 25-22 e 25-20, sendo esta a segunda vitória das águias na prova onde defendem o título.Este domingo já nova jornada, com o Benfica a fazer uma curta viagem até Oeiras para defrontar o primodivisionário CVO, onde agora joga Flávio Soares (Zelão), que esteve na Luz oito temporadas.