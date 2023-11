Sporting-Benfica, em direto

há 1 horas 19:43

Sporting e Benfica voltam a encontrar-se, agora para o dérbi de voleibol



Fernando Ferreira

Um dia após o dérbi de futebol, Sporting e Benfica voltam a encontrar-se esta segunda-feira, no Pavilhão João Rocha, em jogo a contar para o Campeonato Nacional de voleibol. O encontro, que tem início marcado para as 20 horas, colocará frente a frente duas equipas que ainda não perderam neste início de prova.

As águias lideram a tabela classificativa com 24 pontos, fruto de 8 vitórias consecutivas, enquanto que os leões surgem no 3.º lugar, com 21 pontos, após 7 triunfos seguidos.

Saiba que poderá acompanhar todas as incidências do dérbi através do site ou da aplicação de Record para dispositivos móveis.