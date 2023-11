Benfica mantém invencibilidade no campeonato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica mantém invicto no campeonato nacional, depois de vencer esta tarde em casa a Académica de São Mamede, em jogo da 11.ª jornada.Os campeões nacionais bateram o lanterna vermelha da prova pelos parciais de 25-20, 25-15 e 25-14, numa partida que se seguiu à derrota por 3-0, na Alemanha, diante do Berlim, no arranque da fase da Liga dos Campeões.