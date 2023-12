Portugal recebe elite mundial de voleibol de praia em maio de 2024

Portugal vai receber uma etapa da principal categoria do circuito mundial de voleibol de praia, de 22 a 26 de maio de 2024, de acordo com o calendário divulgado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

A etapa é a quarta entre as de Elite16, após Qatar (5 a 9 março), México (17 a 21 abril) e Brasil (1 a 5 maio) -- ainda por confirmar -- e vai trazer às areias portuguesas, na antecâmara de Paris2024, as melhores duplas mundiais femininas e masculinas.

A competição Elite16 representa o nível mais alto das etapas do Circuito Mundial de Voleibol de Praia (Beach Pro Tour) e, em ano olímpico, ganha ainda mais peso no circuito no que diz respeito ao amealhar de pontos no ranking rumo a Paris.

O calendário de 2024 inclui nove etapas da categoria Elite16 e oito Challenge. A final está prevista para decorrer em Doha, no Qatar, de 05 a 08 de dezembro de 2024.

A etapa lusa, que abre a possibilidade de participação à dupla bicampeã nacional formada por João Pedrosa e Hugo Campos, é disputada em quatro grupos de quatro duplas cada, a que se segue a fase eliminatória, ao longo de quatro dias, num total de 64 jogos.

A participação em provas da categoria Elite16 atribui mais pontos FIVB do que nas restantes, sendo que o triunfo vale 600 pontos para cada um dos elementos da dupla (1.200 no total), contra 400 nos Challenge (800) e 200 nos Future (400).

Desde 1995, data da primeira edição do Open de Espinho, Portugal acolheu 25 provas de âmbito mundial (organizadas sob a égide da FIVB) e seis de âmbito europeu (Confederação Europeia de Voleibol -- CEV) em masculinos, além de 20 provas FIVB e seis CEV em femininos.

Em 2023, a edição da etapa espinhense foi a 18.ª de masculinos e a 13.ª de femininos, mas a Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) organizou várias outras competições internacionais em Cortegaça, Porto, Macedo de Cavaleiros, Porto Santo (Madeira) e Esposende.