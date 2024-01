O Benfica mantém-se invicto no campeonato nacional, ao vencer esta tarde no reduto da Académica de Espinho, treinada por Miguel Maia.Os campeões nacionais venceram por 3-0, com os parciais de 25-18, 26-24 e 25-20.Ao fim da terceira jornada da Séria A, que apura os quatro primeiros para o playoff do título, o Benfica lidera com 17 pontos, mais um que o Sporting, que esta tarde também venceu.