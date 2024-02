Benfica-Sporting, em direto

há 31 min 15:34

Dérbi aquece 7.ª jornada

Será que é hoje que o Sporting volta a vencer o Benfica? O que não acontece desde o dia 7 de março de 2021, quando venceu a final da Taça de Portugal. As águias têm pois dominado os duelos com os leões, veremos como fechará o dérbi de hoje na Luz (16h30), referente à 7ª jornada da Série A do campeonato nacional. Tudo para seguir aqui, no seu Record!